Festnahmen nach Autodiebstählen

Nr. 2367

Gleich drei Festnahmen nach Diebstahl von Fahrzeugen in Haselhorst und Wilhelmstadt hat das Fachkommissariat der Direktion 2 (West) für Kfz-Delikte von gestern Abend übernommen. Ein Zeuge alarmierte gegen 20.15 Uhr die Polizei in die Straße Lünette, da dort mindestens vier Personen einen Porsche am Heck eines Transportes mit einer Seilwinde befestigten und versuchten, den Porsche rückwärts über Metallrampen auf die offene Ladefläche des Transporters zu ziehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der 44-jährige Fahrer des Transporters festgenommen. Alle anderen Tatverdächtigen flüchteten.

Gegen 22.20 Uhr beobachteten Einsatzkräfte in Zivil einen Nissan in der Sandstraße, der auffällig langsam und suchend die dortigen Straßen der Wohnsiedlung und Mieterparkplätze befuhr. Der Beifahrer stieg aus dem Wagen aus und leuchtete in ein hochwertiges Auto, das in der Sandstraße auf einem Parkplatz parkte. Kurze Zeit später erschien ein weiteres Fahrzeug, ein Hyundai. Auf der Heerstraße kam es zu einem Insassentausch beider Fahrzeuge und sie entfernten sich gemeinsam mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hakenfelde. Die Insassen des Nissans wurden in der Riensbergstraße festgenommen. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 42 und 47 Jahren. Der Hyundai wurde geparkt auf einem Parkplatz festgestellt. Die beiden anderen Tatverdächtigen flüchteten. Ermittlungen ergaben, dass der Hyundai unmittelbar zuvor von einem Parkplatz aus der Gruberzeile gestohlen wurde.

Die insgesamt drei Festgenommenen wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und für ein Fachkommissariat eingeliefert. Im Laufe des heutigen Tages wird der 44-Jährige einem Bereitschaftsgericht zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Die 42 und 47 Jahre alten Tatverdächtigen wurden entlassen. Inwieweit die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.