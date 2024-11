Verletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 2366

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten in Friedenau alarmiert. Gegen 21.20 Uhr waren mehrere Personen in einem Lokal in der Rheinstraße in Streit geraten und hatten einander dabei verletzt. Es sollen Reizgas sowie Hieb- und Stichwaffen zum Einsatz gekommen sein. Alarmierte Rettungskräfte versorgten zwei 29 Jahre alte Männer, einen 25-Jährigen und zwei 24 und 25 Jahre alte Frauen ambulant am Ort, einer der 29-Jährigen kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Mehrere Beteiligte hatten das Lokal zwischenzeitlich verlassen, unter ihnen ein 26-Jähriger mit einer Stichverletzung. Er wurde von Einsatzkräften an der Schloßstraße Ecke Schildhornstraße festgestellt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Er musste operiert werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.