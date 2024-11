Nr. 2365

Gestern Abend kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr den Messedamm in Richtung Königin-Elisabeth-Straße. An der Kreuzung Kaiserdamm Ecke Königin-Elisabeth-Straße soll die 38-jährige Fahrerin des Einsatzwagens unter Nutzung von Sonderrechten bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 41-jährigen Autofahrerin, die auf dem Kaiserdamm in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs war. Die 41-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).