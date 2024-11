Wasserschutzpolizei nimmt Duo nach schwerem Diebstahl fest

Nr. 2364

In der Nacht zu gestern gelangen der Polizei zwei Festnahmen nach schwerem Diebstahl im Ortsteil Nikolassee. Gegen 2.30 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Wasserschutzpolizei ein Auto, das trotz bestehenden Nachtfahrverbotes die Havelchaussee in Richtung Kronprinzessinnenweg befuhr, und hielten den Seat am Kronprinzessinnenweg Ecke Spanische Allee an. In dem Wagen trafen die Einsatzkräfte eine 28-jährige Fahrzeugführerin sowie einen 30-jährigen Beifahrer an. Nach freiwilliger Gestattung der Inaugenscheinnahme des Kofferraumes stellten die Zivilfahnder zwei hochwertige Außenbordmotoren mit durchtrennten Zuleitungskabeln fest. Weitere Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass die beiden Außenbordmotoren in derselben Nacht aus einem Boot in Spandau entwendet worden waren. Die Kräfte nahmen den Mann und die Frau fest und brachten sie zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Aus diesem wurden die Tatverdächtigen anschließend der Wasserschutzpolizei übergeben. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten darüber hinaus den Seat, mit dem das Duo unterwegs war, und führten gemeinsam mit der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) eine Spurensicherung am Boot sowie an den aufgefundenen Motoren durch. Für die mutmaßlichen Diebe ist heute eine Richtervorführung angedacht. Die Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion Einsatz/Verkehr führt die weiteren Ermittlungen.