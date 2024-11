Nr. 2361

In der vergangenen Nacht wurde auf ein Lokal in Neukölln geschossen. Eine bislang unbekannte Person schoss gegen 1.45 Uhr von außen auf die Bar in der Hermannstraße. Das Projektil durchschlug die Fensterfront des Lokals. Keine der zur Tatzeit im Lokal befindlichen Personen wurde verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).