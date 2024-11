Warenbetrüger festgenommen

Nr. 2359

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Friedrichshain einen mutmaßlichen Betrüger fest. Sie beobachteten den 18-Jährigen gegen 15 Uhr dabei, wie er an der Straße Am Postbahnhof einem potentiellen Käufer ein gefälschtes Iphone anbot. Bevor der Kauf vonstattengehen konnte, griffen die Einsatzkräfte zu und nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine weitere Iphone-Totalfälschung in der Hosentasche des mutmaßlichen Täters. Er gestattete eine Wohnungsdurchsuchung, die zum Auffinden von weiteren Mobiltelefonen, Tablets, Kopfhörern und Bargeld führte. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den 18-Jährige in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen wurde. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.