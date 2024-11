Mutmaßliche Diebe festgenommen

Nr. 2358

Gestern nahmen Einsatzkräfte in Nikolassee zwei mutmaßliche Diebe fest. Sie hatten die beiden 34 und 36 Jahre alten Männer gegen 21.50 Uhr an der Spanische-Allee-Brücke dabei beobachtet, wie sie die Tür eines Transporters gewaltsam geöffnet und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet hatten. In dem Transporter, mit dem die beiden unterwegs waren, fanden die Einsatzkräfte hochwertiges mutmaßliches Diebesgut und stellten es sicher, ebenso den Transporter. Der 34-Jährige, der am Steuer des Transporters gesessen hatte, konnte zudem keinen Führerschein vorweisen. Die beiden wurden festgenommen und in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.