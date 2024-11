Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2356

Gestern Abend stießen bei einem Verkehrsunfall in Schmöckwitz zwei Autos zusammen. Gegen 20.15 Uhr befuhr eine 26-Jährige das Adlergestell in Fahrtrichtung Land Brandenburg. Ein 74-Jähriger fuhr zur gleichen Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen beiden Fahrzeugen beim Vorbeifahren zu einer Berührung, wodurch die 26-Jährige mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sie erlitt Verletzungen an den Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto des 74-Jährigen kam im Gegenverkehr zum Stehen. Er und seine 73-jährige Beifahrerin erlitten Kopfverletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.