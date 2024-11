Böller auf dem Bahnsteig gezündet – Wer erkennt den Abgebildeten?

Nr. 2355

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang Unbekannten, der am Montag, dem 1. Januar 2024, gegen 1 Uhr, auf einem Bahnsteig der U-Bahnstation Warschauer Straße in Friedrichshain einen zu diesem Zeitpunkt 43 Jahre alten Mann verletzt haben soll. Er soll inmitten der dort befindlichen Menschenmenge heimlich einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet haben. Infolgedessen erlitt der 43-jährige einen Hörverlust in einem Ohr.

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61A in Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-574326 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.