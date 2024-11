Brandstiftung in der Nacht

Nr. 2352

Heute früh zündeten Unbekannte zwei Mülltonnen in Kreuzberg an. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Zeuge gegen 3.10 Uhr in der Böckhstraße brennende Mülltonnen. Als die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 eintrafen, hatte das Feuer bereits auf einen Schuppen übergegriffen. Ein in der Nähe abgestelltes Auto wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Berliner Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.