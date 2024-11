Auf drei Männer eingeschlagen

Nr. 2350

Zu drei verletzten Männern wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 in der vergangenen Nacht nach Hellersdorf gerufen. Die 25-, 26- und 34-Jährigen gaben gegenüber den aufnehmenden Beamten an, dass sie sich kurz nach halb drei auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Kienberg (Gärten der Welt) aufgehalten hatten, als ein Mann zwei Bierflaschen zerbrochen und mit diesen auf sie eingeschlagen habe. Der Unbekannte sei anschließend davongelaufen. Zwei Zeugen bestätigten die Schilderungen. Aufgrund der guten Beschreibung des Tatverdächtigen konnten weitere, hinzualarmierte Kräfte den allem Anschein nach alkoholisierten Mann am anderen Ende des Bahnsteiges festnehmen. Der 31-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam, in dem seine Personalien festgestellt wurden und eine Blutentnahme auf freiwilliger Basis erfolgte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte ein Handy, das er dem 25-jährigen Mann entwendet haben soll, sowie ein weiteres Mobiltelefon noch unbekannter Herkunft. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Der 25- und 26-Jährige erlitten durch die Schläge mit den Flaschenresten Schnittverletzungen am Kopf, der 34-Jährige zog sich eine Platzwunde und eine Schwellung am Kopf und im Gesicht zu. Alle drei wurden ambulant behandelt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Diebstahls dauern an.