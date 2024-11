Einsatzkräfte attackiert und Fahrzeug beschädigt

Nr. 2349

Ein Mann attackierte gestern Nachmittag in Friedrichshain Einsatzkräfte und beschädigte einen Einsatzwagen. Kurz nach 17 Uhr randalierte der 35-Jährige in einem Bus der BVG, schrie laut herum und trat dabei wiederholt gegen die Kabine des Busfahrers. Dieser alarmierte die Polizei zur nächsten Haltestelle auf der Friedrichsberger Straße. Während der Kontrolle durch die Einsatzkräfte wollte der 35-Jährige flüchten und versuchte dazu, sich aus einem Festhaltegriff zu lösen. Dabei zerkratzte er einem Polizisten das Gesicht, versuchte weitere Einsatzkräfte gezielt zu treten und biss noch einem anderen Polizeibeamten in dessen Unterschenkel. Im Verlauf der weiteren Widerstandshandlungen trat der Tatverdächtige zudem mehrmals gegen ein Einsatzfahrzeug und dellte die Karosserie des Wagens ein. Nachdem der Tatverdächtige gesichert werden konnte, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Durchführung einer Blutentnahme und eines Anschlussgewahrsams in einen Polizeigewahrsam. Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 35-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen sowie des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel verantworten.