Kirche und Denkmal mit antisemitischen und verbotenen Symbolen beschmiert

Bislang Unbekannte beschmierten ein Denkmal in Prenzlauer Berg und eine Kirche in Kreuzberg. In beiden Fällen ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Gegen 15.10 Uhr des gestrigen Nachmittags zeigte ein Zeuge über die Internetwache der Polizei Berlin an, dass die überlebensgroße Plastik des Namensgebers des Ernst-Thälmann-Parkes mit einem pro-palästinensischen Graffito und einem terroristischen Symbol beschmiert wurde. Die Beschmierung war in einer Größe von rund 7,5 m × 1 m aufgebracht. Zum Ort entsandte Einsatzkräfte der Polizei machten die Schmierereien unkenntlich.

Gegen 17 Uhr stellten Zeugen gestern mehrere auf die Fassade einer evangelischen Kirche an der Glogauer Straße geschmierte judenfeindliche und pro-palästinensische Parolen fest und alarmierten die Polizei. Die insgesamt zehn geschmierten Parolen waren überwiegend in einer Größe von rund 1 m × 1 m und alle von blauer Farbe. Sie wurden von den Einsatzkräften unkenntlich gemacht.