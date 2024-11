Taschendiebe beobachtet und festgenommen

Nr. 2343

Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes nahmen gestern Nachmittag drei Frauen und einen Mann in Lichtenberg fest. Zuvor beobachteten die Ermittlerinnen und Ermittler die vier mutmaßlichen Rechtsbrecher gegen 17 Uhr bei einem Taschendiebstahl in einem Großmarkt an der Herzbergstraße. Dort folgte das Quartett einer jungen Mutter, die einen Kinderwagen schob, in Richtung Ausgang. Die 26-Jährige trug einen Rucksack auf dem Rücken, an dem eine der Frauen der Vierergruppe manipulierte, währenddessen die übrigen die Tathandlung abdeckten und die Umgebung beobachteten. Nachdem es der Hantierenden gelang den Rucksack unbemerkt zu öffnen, griff sie hinein und holte das Portemonnaie der jungen Frau heraus. Das Quartett entfernte sich anschließend. Kurz darauf griffen die Einsatzkräfte zu und nahmen die Frauen im Alter von 19, 31 und 37 Jahren, sowie den Mann im Alter von 35 Jahren fest. Weitere Einsatzkräfte brachten das mutmaßlich kriminelle Quartett in einen Polizeigewahrsam, wo es der zuständigen Abteilung des Landeskriminalamtes überstellt wurde. Die Ermittlungen des für Taschendiebstahl zuständigen Fachkommissariats des Landeskriminalamtes dauern an.