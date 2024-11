Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nr. 2340

Polizistinnen und Polizisten nahmen gestern Mittag drei Männer fest. Gegen 13.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einem Einfamilienhaus an der Dessauerstraße. Zuvor sahen sie, wie ein Mann sich über ein Fenster Zugang zu diesem Haus verschaffte. Die Einsatzkräfte stellten nach ihrer Ankunft fest, dass ein Fenster des Hauses offenstand, umstellten das Gebäude und forderten die Person auf, das Haus zu verlassen. Da niemand heraustrat und aus dem Haus Geräusche zu hören waren, betraten Einsatzkräfte das selbige über das Fenster. Im Keller des Hauses stießen sie auf drei Männer im Alter von 22, 24 und 25 Jahren und nahmen diese fest. Anschließend brachten sie die mutmaßlichen Einbrecher in einen Polizeigewahrsam und überstellten sie dort dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd). Im Haus waren sowohl der Keller als auch mehrere weitere Zimmer durchwühlt worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Haus wieder an die Eigentümer übergeben, die zwischenzeitlich am Ort erschienen. Die Ermittlungen dauern an.