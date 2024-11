Familienvater angegriffen – Festnahme

Nr. 2341

Gestern Nachmittag kam es zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 46-jährigen Familienvaters in Neukölln. Der Mann soll gegen 17.50 Uhr im Beisein seiner Lebensgefährtin und des gemeinsamen, 15 Monate alten Kindes den U-Bahnhof Leinestraße verlassen haben, als er von mehreren unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und zu Boden gebracht wurde. Die Fremden hätten versucht, die Armbanduhr des Mannes zu entwenden. Dabei sollen sie ihn mehrfach geschlagen und getreten haben. Als es den Angreifern trotzdem nicht gelungen sei, dem 46-Jährigen die Uhr vom Handgelenk zu reißen, seien sie in Richtung Thomasstraße geflohen. Wenig später nahmen Einsatzkräfte nach Zeugenaussagen im Nahbereich einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest und brachten ihn anschließend zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Aus diesem konnte der mutmaßliche Rechtsbrecher später seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.