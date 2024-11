Seniorin durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2339

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Buckow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 32-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr die Rudower Straße in Richtung Möwenstraße befahren haben. Als eine 75-jährige Frau zu Fuß aus dem Wendehalsweg kam und die Fahrbahn der Rudower Straße in Richtung Zadekstraße zu überqueren versuchte, soll es zur Kollision mit dem Wagen des 32-Jährigen gekommen sein. Die Frau erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.