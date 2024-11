Autistische Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2336

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der autistischen Jugendlichen Sahar BAYAT. Die 15-Jährige wurde am Mittwoch, dem 13. November 2024 gegen 12.30 Uhr von ihrer Tante verabschiedet und sollte im BVG-Bus der Linie 112 von der Mittelstraße bis zum Osteweg in Steglitz nach Hause fahren. Als sie um 16 Uhr noch nicht zu Hause eingetroffen war, meldeten ihre Eltern sie als vermisst. Letztmalig soll sie von Zeugen im Bus der Linie 623 gesehen worden sein. Mit diesem fuhr sie dem Vernehmen nach aus Kleinmachnow zum S-Bahnhof Zehlendorf.

Die vermisste Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

• Sie ist circa 150 cm groß und von schlanker Statur

• Sie zeigt Verhaltensweisen, die eher mit einem Kindergartenkind oder einer Schulanfängerin vergleichbar sind

• Sie trug zuletzt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Stiefel, einen schwarzen Rucksack und eine Brille

Die Vermisste ist aufgrund des Autismus unsicher und in sich gekehrt. Sie ist Fremden gegenüber sehr misstrauisch, hat Angst im Dunkeln und hält sich lieber in der Nähe vom Licht auf. Sahar BAYAT kann sich kaum verständlich machen, spricht einen afghanischen Dialekt und die deutsche Sprache so gut wie gar nicht.