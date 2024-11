Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Nr. 2334

Heute früh sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Westend. Nach derzeitigem Stand vernahmen Zeugen gegen 6.15 Uhr einen lauten Knall und entdeckten kurz darauf den gesprengten Automaten in der Koburgallee, der durch die Detonation komplett zerstört wurde. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zwei in der Nähe geparkte Autos. Es wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.