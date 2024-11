Mann homophob beleidigt, geschlagen und getreten

Nr. 2332

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung mit homophobem Hintergrund nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Tatverdächtige gegen 1.15 Uhr an der Ecke Ebertystraße und Kochhannstraße einen 22-Jährigen in den Rücken getreten und zu Fall gebracht haben. Anschließend hätten die Unbekannten auf ihn eingetreten und geschlagen und ihn mit Reizgas besprüht. Dabei sollen die Angreifer den Mann mehrfach homophob beleidigt haben, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Der 22-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.