Mitarbeiter des Ordnungsamtes angefahren

Nr. 2329

Gestern Abend fuhr ein Mann zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Friedrichsfelde an. Gegen 21 Uhr stellten Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein im absoluten Halteverbot geparktes Auto in der Robert-Uhrig-Straße fest. Bei der Ahndung der Ordnungswidrigkeit kam der Fahrer des Renaults aus einem Imbiss, widersetzte sich der Maßnahme und stieg in den Wagen. Als sich daraufhin die 55- und 52-jährigen Bediensteten vor den Renault stellten, um ein Wegfahren zu verhindern, fuhr der uneinsichtige Falschparker diese an und flüchtete wieder in den Imbiss. Dabei erlitten die Angefahrenen Beinschmerzen. Eine medizinische Behandlung lehnten beide ab. Die alarmierten Einsatzkräfte begangen den Imbiss, in dem sie den Renault-Fahrer nicht mehr antreffen konnten. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen. Die Ermittlungen dauern an.