Raubüberfall auf Bordell – Wer kennt diese Männer?

Nr. 2330

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach mehreren Tatverdächtigen zu einem besonders schweren Raub. Am Freitag, dem 7. Juni 2024, gegen 20.35 Uhr, soll sich zunächst ein Tatverdächtiger als Kunde gegenüber den Frauen in einem Bordell an der Immanuelkirchstraße ausgegeben haben. Nachdem er das Etablissement kurzzeitig verließ, kehrte er in Begleitung von zwei weiteren Männern zurück. Gemeinsam soll man die anwesenden Frauen mit einem Messer bedroht und ihnen Handys, Schmuck und Bargeld geraubt haben.

Die männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

ca. 25-30 Jahre alt

ca. 180-185 cm groß

westasiatisch

kräftigere Gestalt

kurze, schwarze, leicht gelockte Haare

dunkler Bart “Anchor”

Goldkette

schwarzes “Flat Cap”

schwarze Kleidung

ca. 20-25 Jahre alt

ca. 175 – 180 cm groß

westasiatisch

sehr dünne Gestalt

dunkle Haare

dunkler Bart “Anchor”

schwarze Kleidung

schwarzes Basecap

ca. 20-25 Jahre alt

ca. 175 – 180 cm groß

westasiatisch

sehr dünne Gestalt

dunkle Haare

schwarze Kleidung

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Wedding unter der Rufnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an Dir1K31@polizei.berlin.de oder über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.