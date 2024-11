Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2328

Gestern Nachmittag wurde in Biesdorf ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 80-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr die Dankratstraße in Richtung Eichenallee und bog an der Kreuzung Dankratstraße/Eichenallee/Köpenicker Straße links in die Köpenicker Straße ab. Zeitgleich überquerte ein 56-jähriger Fußgänger die Fahrbahn der Köpenicker Straße in Richtung Dankratstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger Verletzungen an der Schulter und am Bein erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).