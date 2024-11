Fußgängerin von Tram angefahren

Nr. 2326

Gestern Mittag wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram in Friedrichsfelde verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen betrat die 83-Jährige gegen 13.10 Uhr die Straßenbahngleise über die Fußgängerfurt auf der Straße Am Tierpark. Kurz vor der Haltestelle Alfred-Kowalke-Straße wurde die Fußgängerin von der Bahn angefahren. Der 31-jährige Tramfahrer, der mit der Bahn die Straße Am Tierpark in Richtung S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost befuhr, leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 83-Jährige erlitt Verletzungen am Becken, an den Rippen und an der Schulter. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens, lehnte eine ärztliche Behandlung zunächst aber ab. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).