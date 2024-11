Mann griff mehrere Personen an - Festnahme

Nr. 2325

Ein Mann, der gestern Morgen in Tegel mehrere Personen angegriffen, eine davon fremdenfeindlich beleidigt, bedroht und zudem Sachbeschädigungen begangen haben soll, wurde festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 25-Jährige um kurz vor 6 Uhr am U-Bahnhof Alt-Tegel in einen Bus der Linie 125 gestiegen sein, wobei er ein Messer in der Hand hielt. Im Bus soll er dann einem 18-Jährigen mit der Hand gegen die Stirn geschlagen haben. Dadurch erlitt er eine leicht blutende Wunde an der Stirn, die später durch alarmierte Rettungskräfte am Ort behandelt wurde. Anschließend soll der 25-Jährige eine Scheibe des Busses eingeschlagen und sich dann aus dem Bus entfernt haben.

Kurze Zeit später soll er einen 21-Jährigen am U-Bahnhof Alt-Tegel beleidigt haben. Dabei soll er ebenfalls das Messer in der Hand gehalten haben.

An einem nicht weit entfernten Kiosk soll er dann einen Kunden mit dem Messer bedroht und ihm gegenüber geäußert haben, dass er ihn abstechen werde.

Danach soll er in Richtung der Bushaltestellen des U-Bahnhofs Alt-Tegel weitergelaufen sein und dort einen 29-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt haben, als dieser aus einem Bus der Linie 133 stieg. Unvermittelt soll er ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Angegriffene soll daraufhin zu Boden gegangen sein und den mutmaßlichen Angreifer mit zu Boden gerissen haben. Zeugen halfen dem Angegriffenen und zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 25-Jährigen noch in der Nähe fest. Da er bei der Festnahme Widerstand leistete, erlitten zwei Einsatzkräfte Verletzungen, setzten ihren Dienst aber fort. Wegen seines verhaltensauffälligen Zustandes wurde er in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses stationär aufgenommen. Bei der Anfahrt dorthin verletzte er bei weiteren Widerstandshandlungen noch einen Polizeibeamten, der daraufhin nach einer ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus seinen Dienst vorzeitig beenden musste. Der geschlagene 29-Jährige erlitt ein Hämatom im Gesicht, wollte sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln lassen. Alle weiteren Beteiligten blieben körperlich unverletzt.

Im Zuge der Festnahme des Mannes wurde durch eine Mitarbeiterin eines Restaurants in der Berliner Straße noch bekannt, dass der Festgenommene dort randaliert haben soll, indem er Flaschen mit Alkohol sowie das Mobiliar zerstörte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.