Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 2324

Gestern Abend verstarb ein Fußgänger in Folge eines Verkehrsunfalls in Spandau. Nach ersten Erkenntnissen soll der 42-Jährige gegen 21 Uhr die Klosterstraße aus Richtung Altstädter Ring bei für ihn roter Ampel überquert haben, als eine Autofahrerin an der Kreuzung die Straße Stabholzgarten in Richtung Seegefelder Straße fuhr und den Fußgänger anfuhr. Der 42-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Die Unfallstelle Altstädter Ring/Klosterstraße/Seegefelder Straße/Stabholzgarten war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 1 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.