Raubüberfall auf Tankstelle

Nr. 2323

In der vergangenen Nacht überfielen zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle in Friedrichsfelde. Nach ersten Erkenntnissen betraten die beiden Maskierten die Tankstelle an der Straße Alt-Friedrichsfelde gegen 23 Uhr. Einer der beiden Männer soll dabei ein Messer gezeigt und den 41-jährigen Angestellten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Der Täter mit dem Messer soll anschließend hinter den Tresen gegangen sein, um das Geld eigenständig aus der Kasse und mehrere Schachteln Zigaretten aus der Auslage zu nehmen. Nachdem der zweite Täter Süßwaren aus der Kassenauslage genommen hatte, flüchteten sie in Richtung Gensinger Straße. Der Angestellte blieb unverletzt. Eine anschließende Absuche nach den Männern durch alarmierte Polizeikräfte blieb ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.