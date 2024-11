Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2322

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Motorrollerfahrer gegen 7.40 Uhr die Skalitzer Straße in Richtung Mariannenstraße. Auf der Kreuzung Skalitzer Straße Ecke Reichenberger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Radfahrer, der gemäß Zeugenangaben in Fahrtrichtung Adalbertstraße unterwegs war und bei für ihn geltender roter Ampel in die Kreuzung eingefahren sein soll. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich Verletzungen an Schulter und Hüfte zu, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Jugendliche wurde an einem Bein verletzt, wollte sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln lassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.