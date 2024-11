Festnahme nach Taschendiebstahl im Lebensmittelgeschäft

Nr. 2321

Gestern Vormittag nahm die Polizei einen Mann nach mutmaßlichem Taschendiebstahl in Zehlendorf fest. Gegen 11.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der Sundgauer Straße einen 46-Jährigen, der das Portemonnaie einer 78-Jährigen aus ihrer Umhängetasche entwendet haben soll und alarmierte die Polizei. Ein weiterer Mitarbeiter soll daraufhin den Tatverdächtigen gestellt haben, bis eingetroffene Einsatzkräfte ihn festnahmen. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Taschendieb zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde er dem zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamts, das mit den weiteren Ermittlungen betraut ist, überstellt.