Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nr. 2320

Gestern Abend nahm die Polizei nach einer Sachbeschädigung durch Feuer in Weißensee einen Mann fest. Einsatzkräfte wurden gegen 21.05 Uhr zu einem Feuer an einem Müllcontainer in der Gustav-Adolf-Straße alarmiert. Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer. Polizeieinsatzkräfte in Zivil konnten in der Nähe einen verdächtigen Mann überprüfen, der der Beschreibung des mutmaßlichen Täters entsprach. Der Verdächtige hantierte in der Gustav-Adolf-Straße Ecke Amalienstraße an einem angeschlossenen Fahrrad. Kurze Zeit später erkannten die zivilen Einsatzkräfte ein Feuer an dem Fahrrad. Im Obersteiner Weg wurde der 37-jährige Tatverdächtige festgenommen. Eine Atemalkoholmessung ergab den Wert von 2,87 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Mann für mindesten sechs Taten im Laufe des Abends als Täter im Verdacht steht. Der Festgenommene ist geständig und wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht. Dort wurde eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt und er wurde für das Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) eingeliefert. Der 37-Jährige wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Die andauernden Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.