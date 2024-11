Nr. 2318

Gestern Mittag wurden in Neukölln drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Einsatzkräfte der 16. Einsatzhundertschaft beobachteten gegen 14 Uhr die 33, 43 und 44 Jahre alten Tatverdächtigen bei Verkaufsgeschäften in der Hermann- und der Silbersteinstraße. Die Polizeikräfte nahmen die drei mutmaßlichen Drogenhändler und einen Käufer fest. Bei der Durchsuchung der Männer fanden und beschlagnahmten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, ein Messer und Bargeld. Weitere Ermittlungen ergaben, dass alle vier Festgenommenen per Haftbefehl gesucht wurden. Sie wurden an das Landeskriminalamt überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.