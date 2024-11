Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin - Demonstrierende auf dem Seitenflügel des Brandenburger Tors

Nr. 2317

Gestern Nachmittag wurde die Polizei aufgrund einer nicht angezeigten Versammlung in Mitte tätig. Gegen 15 Uhr stellten Einsatzkräfte am Brandenburger Tor zwei Frauen auf dem Dach des Seitenflügels fest, die von dort aus zwei Banner ausrollten, Rauchbomben zündeten und Sprechchöre skandierten. Dorthin waren sie durch Einsatz eines angemieteten Fahrzeugs mit Hebebühnenaufbau sowie mehrerer Klettergeschirre gelangt. Kräfte einer Einsatzhundertschaft begleiteten die 25 und 21 Jahre alten Frauen anschließend vom Dach. Am Fahrzeug machten die Einsatzkräfte zudem einen 21-jährigen Fahrer sowie eine weitere Frau im Alter von 22 Jahren, die ebenfalls Klettergeschirr trug, namhaft und stellten die Banner und das Klettergeschirr sicher. Das Quartett erhielt einen Platzverweis, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen und muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs sowie Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin verantworten. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.