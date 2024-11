Radfahrerin von Autofahrer angefahren

Nr. 2312

Gestern Morgen wurde in Köpenick eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr die Radfahrerin die Lindenstraße in Richtung An der Wuhlheide und passierte die Kreuzung Lindenstraße Ecke Bahnhofstraße bei Grün. Zeitgleich befuhr der 42 Jahre alte Fahrer eines Toyotas die Bahnhofstraße in Richtung Lindenstraße und bog bei Rot an der Kreuzung nach links in die Lindenstraße ab. Er fuhr die Radfahrerin an, wobei die Radfahrerin Verletzungen am Kopf erlitt. Rettungskräfte brachten die 48-jährige Radfahrerin zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.