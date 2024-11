Festnahme und Richtervorführung nach Wohnungseinbrüchen

Charlottenburg-Wilmersdorf/Tempelhof-Schöneberg

Nr. 2309

Gestern Abend nahm die Polizei zwei Einbrecher in Grunewald fest. Zivilfahnder beobachteten einen 49- sowie 23-Jährigen bei Wohnungseinbrüchen in der Koenigsallee und in der Fontanestraße und nahmen das Duo gegen 19 Uhr in der Hagenstraße Ecke Klindworthsteig fest. Im Rahmen der Durchsuchung der beiden Männer sowie des mitgeführten Autos stellten die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug fest und beschlagnahmten alles. Die Tatverdächtigen leisteten bei der Festnahme Widerstand, verletzten dabei einen Polizisten und erlitten ebenfalls Verletzungen. Der verletzte Polizist klagte über Schmerzen in der Hand und erlitt ein Hämatom an der Stirn. Seinen Dienst konnte er fortsetzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Tatverdächtigen in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung ging es von dort aus in einen Polizeigewahrsam, von wo sie für das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) eingeliefert wurden. Einsatzkräfte durchsuchten heute Vormittag die ermittelte Aufenthaltsanschrift der Tatverdächtigen in Lichtenrade, wo sie in der Wohnung weitere Beweismittel und vermeintliches Diebesgut fest- und sicherstellten. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen ergab sich zudem der Verdacht, dass sich in der Nachbarwohnung Personen befanden, die sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten. In diesem Zuge nahmen die Einsatzkräfte zwei weitere Männer und eine Frau fest und übergaben sie zum Zwecke der weiteren Ermittlungen den dafür zuständigen Kräften in der Polizeidirektion 4 (Süd). Die Einbrecher werden am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt. Die Ermittlungen des Einbruchskommissariats der Polizeidirektion 4 (Süd) dauern an.