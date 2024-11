Paketbote mit Schreckschusswaffe bedroht - Festnahme

Nr. 2306

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe nach Kaulsdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 25-jähriger Paketbote gegen 12 Uhr in der Koserower Straße ein Paket ausgeliefert haben. Der 45-jährige Empfänger der Sendung habe den Mann in der Folge mit einer Pistole bedroht. Der Paketbote flüchtete umgehend und alarmierte die Einsatzkräfte, welche die Erdgeschosswohnung des mutmaßlichen Waffeninhabers umstellten und auf das Eintreffen der Spezialkräfte warteten. Bereits wenig später erschien der Mann jedoch auf dem Balkon und ließ sich ohne Widerstand festnehmen. In der Wohnung konnte die Schreckschusswaffe sowie entsprechende Munition und ein Reizgasspray aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 45-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht, von dort jedoch wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.