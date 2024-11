Polizeikontrolle entzogen - Festnahme

Nr. 2305

Die Fahrt eines Autofahrers, der sich in der vergangenen Nacht in Weißensee einer Polizeikontrolle entzog, endete an einer Straßenlaterne. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 den 24-Jährigen gegen 0.10 Uhr an der Kreuzung Prenzlauer Promenade/Rothenbachstraße kontrollieren. Er entzog sich jedoch dieser Kontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Einsatzkräfte folgten ihm. Bei seiner Flucht überfuhr der Mann mehrere rote Ampeln. An der Woelckpromenade Ecke Pistoriusstraße kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Die Polizeieinsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen, bei dem der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss stand, noch am Unfallort fest. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden sie mutmaßliche Drogen und beschlagnahmten diese.

Durch den Verkehrsunfall zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde zur ärztlichen Behandlung und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss brachten die Beamten ihn für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).