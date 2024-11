Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 2304

In Gesundbrunnen nahmen Einsatzkräfte gestern Mittag einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Ein Zeuge alarmierte gegen 13.40 Uhr die Polizei, nachdem der 17-Jährige ihm auf einem Fußballplatz in der Stettiner Straße Drogen zum Kauf angeboten haben soll. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der Tatverdächtige zu fliehen und entledigte sich dabei der Drogen, die er bei sich hatte. Die Einsatzkräfte nahmen ihn schließlich fest, wobei der Jugendliche Widerstand leistete. Bei seiner Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Beamten eine scharfe Schusswaffe, Bargeld und Cannabis, außerdem stellten sie die weiteren Betäubungsmittel sicher, die der 17-Jährige zuvor abgeworfen hatte. Der Tatverdächtige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo er sich einer Feststellung seiner Personalien und einer Blutentnahme unterziehen musste. Er wurde an ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.