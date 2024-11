Verkäuferin angegriffen und Haare ausgerissen

Nr. 2303

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines räuberischen Diebstahls nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte eine 21-jährige Verkaufsangestellte eines Kosmetikgeschäfts in einer Shopping-Mall in der Badstraße gegen 16.30 Uhr mehrere Produkte aus dem Sortiment in der geöffneten Tasche einer vermeintlichen Kundin. Als sie die Frau auf die Waren ansprach und sie aufforderte, einen Beleg dafür vorzulegen, sei diese in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Verkäuferin verfolgte die Unbekannte daraufhin und habe sie an einem Ausgang der Mall am Arm festgehalten. Daraufhin habe die mutmaßliche Diebin auf sie eingeschlagen, getreten und ihr ein Büschel Haare ausgerissen. Anschließend flüchtete die Frau in unbekannte Richtung. Die Verkäuferin erlitt durch den Angriff Schmerzen, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.