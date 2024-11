Kita-Erzieherin angegriffen

Nr. 2302

Gestern Mittag verletzte ein Mann in Prenzlauer Berg eine Kita-Erzieherin. Der bislang Unbekannte soll sich gegen 13.25 Uhr auf dem Gelände der Einrichtung in der Stahlheimer Straße befunden haben. Die 24-Jährige gab an, den Mann angesprochen zu haben. Da sie ihn keinem Kind zuordnen konnte, habe sie ihn aufgefordert, das Kitagelände zu verlassen. Als der Unbekannte dieser Aufforderung nicht folgte, habe sie ihm gedroht, die Polizei zu rufen. Daraufhin soll der Mann ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und anschließend in Richtung Wisbyer Straße geflüchtet sein. Die Erzieherin erlitt eine Verletzung im Gesicht und wollte sich später selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Sie stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Ermittlungen dauern an.