Körperverletzung auf U-Bahnhof - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2301

Der bislang Unbekannte soll am Montag, den 27. November 2023, gegen 21.10 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Potsdamer Platz der Linie U2 einen 29-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf einer Bank schlief, mit einem Tritt gegen die Bank angestoßen haben, sodass er schlafend auf den Boden fiel. Anschließend trat er ihm gegen seine Beine. Der 29 Jahre alte Mann wurde dabei verletzt und erlitt eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Tatverdächtige flüchtete.

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zur Identität oder zu den Aufenthaltsorten des Unbekannten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt der Polizeiabschnitt 28 der Direktion 2 (West) in Alt-Moabit 145, 10557 Berlin im Ortsteil Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664- 228 700 oder per E-Mail entgegen. Ebenso können Sie Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle richten.