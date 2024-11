Fahrschulwagen verliert Rad – Verdacht des gefährlichen Eingriffes

Nr. 2300

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie verlor gestern Vormittag in Tegel einen Zwillingsreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Einsatzwagen kurz vor 10 Uhr vom Gelände Ruppiner Chaussee auf die BAB 111 und über die Abfahrt Waidmannsluster Damm wieder von der Autobahn ab. Während des weiteren Fahrtverlaufes bemerkte der Fahrer des Wagens in Höhe der Buddestraße, dass sich der linke hintere Zwillingsreifen von der Achse gelöst hatte und gegen ein geparktes Auto prallte. Sämtliche Radmuttern fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf der Fahrbahn bzw. auf dem Mittelstreifen wieder. Verletzt wurde niemand. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Radmuttern vorsätzlich gelöst wurden, ermittelt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an.