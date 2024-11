Fremdenfeindlich beleidigt und gegen Oberkörper gestoßen

Nr. 2297

Zu einer Körperverletzung mit fremdenfeindlicher Beleidigung in Heinersdorf gestern Abend hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge lief ein 30-jähriger Mann gegen 19.10 Uhr mit seiner 31-jährigen Ehefrau und zwei Kindern auf dem Gehweg an der Idunastraße, als er von einem Radfahrer nach seiner Herkunft befragt und aufgefordert wurde, sich auszuweisen. Anschließend beleidigte der Unbekannte den 31-Jährigen und dessen Familie fremdenfeindlich, stieß dem Mann mit der Hand gegen dessen Brust und schubste ihn. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer und ein Passant hielten den offensichtlich alkoholisierten Mann von weiteren Angriffen ab, bevor dieser mit seinem Fahrrad in Richtung Asgardstraße davonfuhr. Der 31-Jährige klagte über Schmerzen, gab aber an, keine medizinische Behandlung zu benötigen. Die Ermittlungen dauern an.