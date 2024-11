Zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 2296

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte in Lichterfelde zwei Männer nach einem Wohnungseinbruch fest. Beamte des Polizeiabschnitts 46 beobachteten die beiden 24-Jährigen, die augenscheinlich gegen 18.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße eingebrochen waren, diese fluchtartig verließen und anschließend mit einem Mietwagen flüchteten. Die Einsatzkräfte hielten das mutmaßliche Fluchtfahrzeug an, nahmen die beiden Tatverdächtigen fest und brachten sie in einen Polizeigewahrsam. Bei einer Durchsuchung des Wagens auf richterlichen Beschluss fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Einbruchswerkzeuge. Die beiden 24-Jährigen sollen heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls prüft. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).