Polizist angegriffen

Nr. 2295

Gestern Abend griff ein Mann in einem Supermarkt in Wilhelmstadt einen Polizisten an. Der 54-Jährige habe gegen 20.30 Uhr im Kassenbereich des Marktes in der Pichelsdorfer Straße Kunden verbal belästigt und diese bedrängt. Die Kassiererin habe ihn daraufhin aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der mutmaßliche Störer nicht nach. Er habe sich weiterhin verbal aggressiv gezeigt und Münzgeld in Richtung der Kasse geworfen. Daraufhin versetzte sich ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter in den Dienst und wies sich gegenüber dem 54-Jährigen mit dem Dienstausweis aus, um ihn aufzufordern, den Discounter zu verlassen. Unvermittelt schlug der Tatverdächtige den Polizisten mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Der Polizeibeamte hielt den Mann nach kurzer körperlicher Auseinandersetzung fest und wartete auf das Eintreffen alarmierter Polizeikräfte. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 0,73 Promille. Laut Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige bereits eine Stunde zuvor in dem Markt gewesen sein und gestört haben. Außerdem drohte er an, nach den polizeilichen Maßnahmen erneut zum Supermarkt zu gehen, um Leute zu belästigen. Deshalb brachten die Polizeikräfte ihn bis heute 8 Uhr in einen Polizeigewahrsam, aus dem er mittlerweile wieder entlassen wurde. Der Polizist erlitt durch den Schlag Schmerzen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Der Tatverdächtige muss sich jetzt wegen des Verdachtes des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.