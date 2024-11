Einbruch in ein Schmuckgeschäft

Nr. 2294

Gestern Vormittag stellte die Inhaberin eines Schmuckgeschäfts in Mitte einen Einbruch fest. Sie gab an, dass der Einbruch in ihren Geschäftsräumen in der Anklamer Straße zwischen Sonntag, dem 10. November 2024, 13.30 Uhr, und Montag, dem 11. November, 9.40 Uhr, stattgefunden haben muss. Es sollen diverse Schmuckgegenstände entwendet worden sein. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.