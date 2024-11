Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Nr. 2292

Gestern Abend kam es zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen von Johannisthal bis nach Tempelhof. Ein Fahnder und eine Fahnderin der Polizei beobachteten gegen 19.30 Uhr eine 43-jährige Mercedesfahrerin auf der BAB 113 in Höhe der Abfahrt Stubenrauchstraße, die mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neukölln fuhr. Die Polizeikräfte verfolgten die mutmaßliche Raserin und konnten dabei eine Geschwindigkeit von über 100 km/h messen. Hinter dem Britzer Tunnel sollte die Fahrerin durch die Signale des Polizeifahrzeugs, das bereits vor ihr fuhr, rechts anhalten. Die Fahrzeugführerin folgte jedoch nicht, beschleunigte ihr Fahrzeug und fuhr am Polizeifahrzeug links vorbei. Mit Blaulicht und Martinshorn nahmen die Polizeikräfte die Verfolgung auf. An der Abfahrt Alboinstraße drängte sich die Fahrerin an anderen dort haltenden Fahrzeugen vorbei und bog an einer roten Ampel rechts ab. Hierbei mussten die Fahrzeugführenden des Querverkehrs bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Die 43-Jährige fuhr im weiteren Verlauf mit stark überhöhter Geschwindigkeit links an den Fahrzeugen vorbei, kam dann aber nicht weiter, weil ihr ein Lkw den Weg versperrte. An der Kreuzung Sachsendamm/Ballonfahrerweg konnten die Polizeikräfte sich erneut vor das Fahrzeug setzen und es so stoppen. Die Polizeikräfte durchsuchten das Fahrzeug, da die Fahrerin angab, Drogen konsumiert zu haben, und fanden dabei drei Tütchen einer chemischen Substanz. Zur Blutentnahme wurde die Fahrerin in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder entlassen. Sie besitzt keinen Führerschein. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen übernommen.