Lkw kollidiert mit Leiplanke – BAB 115 gesperrt

Nr. 2290

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Nikolassee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Lastwagenfahrer gegen 22.10 Uhr die BAB 115 in Fahrtrichtung Nord befahren haben. In Höhe des Kreuzes Zehlendorf soll der Mann im Baustellenbereich mit der Leitplanke kollidiert sein. Der 44-Jährige fuhr zunächst weiter, so dass es auf einer Strecke von rund 1,8 km zum Austritt von Öl gekommen sei. An der Anschlussstelle Spanische Allee blieb der Lastwagen liegen und der Fahrer konnte angetroffen werden. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Mann einen Wert von 2,63 Promille. Er wurde für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die BAB 115 wurde ab circa 22.45 Uhr in Fahrtrichtung Nord für die nach wie vor andauernden Aufräumarbeiten voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.