Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2288

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Heiligensee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 83-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr den Parkplatz eines Discounters verlassen haben und nach rechts in die Hennigsdorfer Straße eingefahren sein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 50-Jährigen, der die Hennigsdorfer Straße von links kommend befahren habe. Der Wagen des 83-Jährigen prallte in der Folge gegen zwei Straßenbäume, bevor er zum Stehen kam. Der Senior erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes, des Bauches und des Rückens und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 79-jährige Beifahrerin des Mannes erlitt ebenfalls Verletzungen, welche jedoch keiner Behandlung bedurften. Auch der 50-jährige Fahrer des anderen Wagens klagte über Schmerzen, verzichtete jedoch auf eine Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.