Seniorin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 2286

Heute Vormittag erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr die 86-Jährige gegen 11 Uhr die Barnetstraße in Richtung Lichtenrader Damm. Vor einem Fußgängerüberweg auf der Barnetstraße, zwischen Finchleystraße und Halker Zeile, fuhr sie auf einen verkehrsbedingt langsam vorausfahrenden Lkw auf. Die Seniorin wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Pkw eingeklemmt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten die Seniorin nur noch leblos aus dem Auto bergen. Der 55-jährige Fahrer des Lkw stand unter dem Einfluss des Geschehens. Die Barnetstraße war während der Unfallaufnahme zwischen dem Lichtenrader Damm und der Halker Zeile bis circa 16.30 Uhr gesperrt. Die Buslinien X83 und 172 waren davon ebenso betroffen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Unfallaufnahme.