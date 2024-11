Nr. 2285

Heute Vormittag wurde über die Internetwache der Polizei Berlin eine Sachbeschädigung an einem Kiezbüro eines Mitglieds des Abgeordnetenhauses Berlin in Hellersdorf angezeigt. Ein Mitarbeiter des Kiezbüros entdeckte heute gegen 10.40 Uhr, dass das Fenster am Eingang des Büros am Cecilienplatz mit einem Hakenkreuz und einem Schriftzug in weißer Farbe beschädigt wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landekriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.